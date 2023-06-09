Ивайкина Агафья Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.11.1888
Дочь: Старикова Екатерина Григорьевна
Отец ребёнка: Ивайкин Григорий Селивёрстович
Летяжка, Ижморский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пасюта Александра Григорьевна
Отец ребёнка: Ивайкин Григорий Селивёрстович
Смерть
Неизвестно