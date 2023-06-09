Ивайкина Агафья Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ивайкина Агафья Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.11.1888

Дочь: Старикова Екатерина Григорьевна

Отец ребёнка: Ивайкин Григорий Селивёрстович

Летяжка, Ижморский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пасюта Александра Григорьевна

Отец ребёнка: Ивайкин Григорий Селивёрстович

Смерть
Неизвестно