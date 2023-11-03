Петрова 1, Щеглова 2, Чиянова 3 Евдокия Федорова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1791
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1791
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1811
Сын: Петров Григорий Александров
Отец ребёнка: Петров Александр
Рождение ребёнка
Около 1814
Отец ребёнка: Петров Александр
Рождение ребёнка
Около 1818
Дочь: Михайлова Елена Александровна
Отец ребёнка: Петров Александр
Бракосочетание
12.01.1841
Муж: Щеглов Егор Иванов
М. 70? Ж.49 вторым браком оба
Бракосочетание
10.01.1847
Муж: Чиянов Иван Васильев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Прянишникова? Афанасия Александрова
Отец ребёнка: Петров Александр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Петров Александр
Смерть
Неизвестно