Петрова 1, Щеглова 2, Чиянова 3 Евдокия Федорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПетрова 1, Щеглова 2, Чиянова 3 Евдокия Федорова

Петрова 1, Щеглова 2, Чиянова 3 Евдокия Федорова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1791

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1791

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1811

Сын: Петров Григорий Александров

Отец ребёнка: Петров Александр

Рождение ребёнка
Около 1814

Сын: Петров Петр Александров

Отец ребёнка: Петров Александр

Рождение ребёнка
Около 1818

Дочь: Михайлова Елена Александровна

Отец ребёнка: Петров Александр

Бракосочетание
12.01.1841

Муж: Щеглов Егор Иванов

М. 70? Ж.49 вторым браком оба
Бракосочетание
10.01.1847

Муж: Чиянов Иван Васильев

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Прянишникова? Афанасия Александрова

Отец ребёнка: Петров Александр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Петров Александр

Смерть
Неизвестно
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