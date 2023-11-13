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Уланова Евдокия Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1868

Дата смерти

13.02.1903

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1868

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.04.1888

Дочь: Панина Мария Михайловна

Отец ребёнка: Уланов Михаил Яковлевич

Тимофеевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
27.07.1892

Дочь: Прасковья Михайловна

Отец ребёнка: Уланов Михаил Яковлевич

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
25.08.1898

Дочь: Наталья Михайловна

Отец ребёнка: Уланов Михаил Яковлевич

Тимофеевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
09.01.1903

Сын: Уланов Михаил Михайлович

Отец ребёнка: Уланов Михаил Яковлевич

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Уланов Михаил Яковлевич

Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
13.02.1903
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Причина смерти: роды
Похороны
15.02.1903
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Кладбище: Васильевское
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