Уланова Евдокия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1868
Дата смерти13.02.1903
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1868
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.04.1888
Дочь: Панина Мария Михайловна
Отец ребёнка: Уланов Михаил Яковлевич
Рождение ребёнка
27.07.1892
Дочь: Прасковья Михайловна
Отец ребёнка: Уланов Михаил Яковлевич
Рождение ребёнка
25.08.1898
Дочь: Наталья Михайловна
Отец ребёнка: Уланов Михаил Яковлевич
Рождение ребёнка
09.01.1903
Отец ребёнка: Уланов Михаил Яковлевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
13.02.1903
Причина смерти: роды
Похороны
15.02.1903
Кладбище: Васильевское