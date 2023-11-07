Куприянов Алексей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Куприянов Алексей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.02.1902

Дочь: Тихова Коротеева Ольга Алексеевна

Мать ребёнка: Куприянова ДО ВЫЯСНЕНИЯ

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Куприянова ДО ВЫЯСНЕНИЯ

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Куприянова ДО ВЫЯСНЕНИЯ

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Машкова Александра Алексеевна

Мать ребёнка: Куприянова ДО ВЫЯСНЕНИЯ

Смерть
Неизвестно
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