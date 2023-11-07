Куприянов Алексей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.02.1902
Дочь: Тихова Коротеева Ольга Алексеевна
Мать ребёнка: Куприянова ДО ВЫЯСНЕНИЯ
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Куприянова ДО ВЫЯСНЕНИЯ
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Куприянова ДО ВЫЯСНЕНИЯ
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Машкова Александра Алексеевна
Мать ребёнка: Куприянова ДО ВЫЯСНЕНИЯ
Смерть
Неизвестно