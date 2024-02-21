Плетнёв Леонид Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Плетнёв Леонид Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Плетнёва (Бардиловская) Анна Леонидовна

Мать ребёнка: Ложкина (Плетнёва) Наталья Андреевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Плетнёв Андрей Леонидович

Мать ребёнка: Ложкина (Плетнёва) Наталья Андреевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ложкина (Плетнёва) Наталья Андреевна

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