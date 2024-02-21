Плетнёв Леонид Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Плетнёва (Бардиловская) Анна Леонидовна
Мать ребёнка: Ложкина (Плетнёва) Наталья Андреевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Плетнёв Андрей Леонидович
Мать ребёнка: Ложкина (Плетнёва) Наталья Андреевна
Бракосочетание
Неизвестно