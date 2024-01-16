Фролова Анастасия Кузминична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фролова Анастасия Кузминична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.11.1899

Дата смерти

08.02.1993

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1900 г.р.

Дети

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.11.1899

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фролов Степан Петрович

Рождение ребёнка
17.07.1924

Дочь: Наумкина Анна Степановна

Отец ребёнка: Фролов Степан Петрович

Рождение ребёнка
07.12.1932

Дочь: Антонова Екатерина Степановна

Отец ребёнка: Фролов Степан Петрович

Смерть
08.02.1993

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