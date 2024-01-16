Фролова Анастасия Кузминична
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.11.1899
Дата смерти08.02.1993
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.11.1899
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
17.07.1924
Дочь: Наумкина Анна Степановна
Отец ребёнка: Фролов Степан Петрович
Рождение ребёнка
07.12.1932
Дочь: Антонова Екатерина Степановна
Отец ребёнка: Фролов Степан Петрович
Смерть
08.02.1993