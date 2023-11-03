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Богданов Устин Макаров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1703

Дата смерти

После 1795

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1711 г.р.

Дети

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1703

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1730

Сын: Богданов Василий Устинов

Мать ребёнка: Богданова Василиса Епифанова

Рождение ребёнка
Около 1734

Сын: Богданов Кондратий Устинов

Мать ребёнка: Богданова Василиса Епифанова

Рождение ребёнка
Около 1746

Дочь: Вера Устинова

Мать ребёнка: Богданова Василиса Епифанова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Богданова Василиса Епифанова

Смерть
После 1795
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