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Кобылин Василий Афанасьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1951

Пол

Мужской

Добавил:

НВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1951

Отец: Кобылин Афанасий Дмитриевич

Мать: Кобылина Агафья Ефимовна

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