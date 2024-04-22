Никанов Петр Дмитриевич
Место рождения
Дата рождения05.09.1911
Дата смерти04.10.1992
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.09.1911
Отец: Никанов Дмитрий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Никанова Апполинария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Никанова Апполинария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Никанов Геннадий Петрович
Мать ребёнка: Никанова Апполинария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Никанов Александр Петрович
Мать ребёнка: Никанова Апполинария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Любовь Петровна
Мать ребёнка: Никанова Апполинария
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Никанова Апполинария
Смерть
04.10.1992