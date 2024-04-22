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Никанов Петр Дмитриевич

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Место рождения

Маурино, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

05.09.1911

Дата смерти

04.10.1992

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.09.1911

Отец: Никанов Дмитрий

Мать: не указана

Маурино, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Никанов Николай Петровия

Мать ребёнка: Никанова Апполинария

Маурино, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Никанов Михаил Петрович

Мать ребёнка: Никанова Апполинария

Маурино, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Никанов Геннадий Петрович

Мать ребёнка: Никанова Апполинария

Маурино, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Никанов Александр Петрович

Мать ребёнка: Никанова Апполинария

Маурино, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Любовь Петровна

Мать ребёнка: Никанова Апполинария

Маурино, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Никанова Апполинария

Смерть
04.10.1992
Маурино, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
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