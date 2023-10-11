Горбунов Александр
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.03.1945
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1945
Отец: Горбунов Николай
Мать: Горбунова ?
Рождение ребёнка
08.06.1976
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно