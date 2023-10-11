Горбунов Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горбунов Александр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.03.1945

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

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Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1945

Отец: Горбунов Николай

Мать: Горбунова ?

Рождение ребёнка
08.06.1976

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
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