Меркурьева (Власова) Валентина Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1928
Дата смерти2010
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1928
Рождение ребёнка
1955
Сын: Неклюдов Иван
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1959
Дочь: Наталья
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1963
Дочь: Ирина
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1963
Дочь: Александра
Отец ребёнка: не указан
Смерть
2010