Меркурьева (Власова) Валентина Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Меркурьева (Власова) Валентина Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1928

Дата смерти

2010

Пол

Женский

Добавил:

СЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1928

Отец: Власов Николай Александрович

Мать: Власова Елизавета Ивановна

Рождение ребёнка
1955

Сын: Неклюдов Иван

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
1959

Дочь: Наталья

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
1963

Дочь: Ирина

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
1963

Дочь: Александра

Отец ребёнка: не указан

Смерть
2010
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