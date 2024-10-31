Логинов Никита — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Логинов Никита

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ПГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Логинов ?

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Логинов Николай Никитич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Логинов Петр Никитич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Логинов Василий Никитич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Логинова) Мария Никитична

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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