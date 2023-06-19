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Сидоркина Елена Александровна
Сидоркина Елена Александровна
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Место рождения
Камышлов
, Камышловский, Свердловская область
Дата рождения
09.10.1990
Пол
Женский
Отец
Сидоркин Александр Сергеевич
1951 г.р.
Мать
Сидоркина Ольга Петровна
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕЕ
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События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
09.10.1990
Отец:
Сидоркин Александр Сергеевич
Мать:
Сидоркина Ольга Петровна
Камышлов
, Камышловский, Свердловская область
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