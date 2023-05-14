Пилпани Мамука Мамиаевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияПосле 04.03.1972
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 04.03.1972
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
04.05.2001
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
28.09.2002
Дочь: Пилпани София Мамукаевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
28.07.2004
Дочь: Пилпани Милана Мамукаевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности