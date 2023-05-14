Пилпани Мамука Мамиаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пилпани Мамука Мамиаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

После 04.03.1972

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ЛП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 04.03.1972

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
04.05.2001

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
28.09.2002

Дочь: Пилпани София Мамукаевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
28.07.2004

Дочь: Пилпани Милана Мамукаевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности