Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Медиа
Главная
Люди
Лазин Сергей Митрофанович
Лазин Сергей Митрофанович
Написать автору
Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1904
Дата смерти
1926
Пол
Мужской
Отец
Лазин Митрофан Никитович
1882 г.р.
Мать
Лазина Мария
Около 1890 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕК
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904
Отец:
Лазин Митрофан Никитович
Мать:
Лазина Мария
Смерть
1926
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия