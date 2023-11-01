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Лазин Сергей Митрофанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1904

Дата смерти

1926

Пол

Мужской

Отец

1882 г.р.

Мать

Около 1890 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904

Отец: Лазин Митрофан Никитович

Мать: Лазина Мария

Смерть
1926
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