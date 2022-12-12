Салтаусова ПАРАСКЕВА ГРИГОРЬЕВНА — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Салтаусова ПАРАСКЕВА ГРИГОРЬЕВНА

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Место рождения

Черноисточинск, Горноуральский, Свердловская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Черноисточинск, Горноуральский, Свердловская область
Рождение ребёнка
13.04.1880

Сын: Салтаусов ФЁДОР САВИНОВИЧ

Отец ребёнка: Салтаусов САВИН ВАСИЛЬЕВИЧ

Рождение ребёнка
24.11.1881

Сын: Салтаусов АНДРЕЙ САВИНОВИЧ

Отец ребёнка: Салтаусов САВИН ВАСИЛЬЕВИЧ

Черноисточинск, Горноуральский, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Салтаусов САВИН ВАСИЛЬЕВИЧ

Смерть
Неизвестно
Черноисточинск, Горноуральский, Свердловская область
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