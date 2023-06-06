Муканаева (Муканаева) Садиха
Место рожденияНе указано
Дата рождения1786
Дата смертиДо 1859
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1809
Дочь: Исмаилова Равиха
Отец ребёнка: Мяныров Исмаил
Рождение ребёнка
1812
Дочь: Исмаилова Маргубя
Отец ребёнка: Мяныров Исмаил
Рождение ребёнка
1814
Дочь: Исмаилова Рафиха
Отец ребёнка: Мяныров Исмаил
Рождение ребёнка
1820
Дочь: Исмаилова Мафура
Отец ребёнка: Мяныров Исмаил
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Исмаилова Мухубя
Отец ребёнка: Мяныров Исмаил
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Мяныров Исмаил
Смерть
До 1859