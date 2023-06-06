Муканаева (Муканаева) Садиха — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Муканаева (Муканаева) Садиха

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1786

Дата смерти

До 1859

Пол

Женский

Добавил:

КМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1809

Дочь: Исмаилова Равиха

Отец ребёнка: Мяныров Исмаил

Рождение ребёнка
1812

Дочь: Исмаилова Маргубя

Отец ребёнка: Мяныров Исмаил

Рождение ребёнка
1814

Дочь: Исмаилова Рафиха

Отец ребёнка: Мяныров Исмаил

Рождение ребёнка
1820

Дочь: Исмаилова Мафура

Отец ребёнка: Мяныров Исмаил

Рождение ребёнка
1824

Дочь: Исмаилова Мухубя

Отец ребёнка: Мяныров Исмаил

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мяныров Исмаил

Смерть
До 1859