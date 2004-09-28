Ефимов Рашит Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.09.1934
Дата смерти28.09.2004
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.09.1934
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.02.1965
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
21.08.1969
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
28.09.2004