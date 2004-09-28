Ефимов Рашит Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ефимов Рашит Михайлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.09.1934

Дата смерти

28.09.2004

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

1965 г.р.
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Добавил:

СИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.09.1934

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.02.1965

Сын: Ефимов Дмитрий Рашитович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
21.08.1969

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
28.09.2004
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