Млодик Аркадий (Арон) Маркович (Мордухович) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Млодик Аркадий (Арон) Маркович (Мордухович)

Место рождения

Вильно

Дата рождения

11.08.1902

Дата смерти

20.08.1983

Пол

Мужской

Добавил:

ДЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.08.1902

Отец: Млодик Мордух Янкелевич

Мать: Mlodik Эмма (Эстер) Яковлевна (Янкелевна)

Вильно
Рождение ребёнка
05.08.1929

Дочь: Млодик Ольга Аркадьевна

Мать ребёнка: Млодик Лидия Самойловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Kulikova Кира Фёдоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Млодик Лидия Самойловна

Работа или профессия
Неизвестно
писатель, журналист и кинодраматург
Смерть
20.08.1983
Ленинград
Похороны
Неизвестно
Ленинград Преображенское кладбище
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