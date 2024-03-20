Млодик Аркадий (Арон) Маркович (Мордухович)
Место рожденияВильно
Дата рождения11.08.1902
Дата смерти20.08.1983
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.08.1902
Вильно
Рождение ребёнка
05.08.1929
Дочь: Млодик Ольга Аркадьевна
Мать ребёнка: Млодик Лидия Самойловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Kulikova Кира Фёдоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Млодик Лидия Самойловна
Работа или профессия
Неизвестно
писатель, журналист и кинодраматург
Смерть
20.08.1983
Ленинград
Похороны
Неизвестно
Ленинград Преображенское кладбище