Сосновских Федор Евграфович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1883
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
Около 1883
Отец: Сосновских Евграф Иванович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1908
Сын: Сосновских Григорий Федорович
Мать ребёнка: Сосновских Фотинья Ксенофонтовна
Рождение ребёнка
Около 1909
Дочь: Пономарева Настасья (Анастасия) Федоровна
Мать ребёнка: Сосновских Фотинья Ксенофонтовна
Рождение ребёнка
Около 1910
Дочь: Сосновских Сусанна Федоровна
Мать ребёнка: Сосновских Фотинья Ксенофонтовна
Рождение ребёнка
Около 1913
Дочь: Анна Федоровна
Мать ребёнка: Сосновских Фотинья Ксенофонтовна
Рождение ребёнка
1920
Сын: Сосновских Матвей Федорович
Мать ребёнка: Сосновских Фотинья Ксенофонтовна
Рождение ребёнка
Около 1923
Дочь: Мария Федоровна
Мать ребёнка: Сосновских Фотинья Ксенофонтовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно