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Сосновских Федор Евграфович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1883

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЯК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1883

Отец: Сосновских Евграф Иванович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1908

Сын: Сосновских Григорий Федорович

Мать ребёнка: Сосновских Фотинья Ксенофонтовна

Рождение ребёнка
Около 1909

Дочь: Пономарева Настасья (Анастасия) Федоровна

Мать ребёнка: Сосновских Фотинья Ксенофонтовна

Рождение ребёнка
Около 1910

Дочь: Сосновских Сусанна Федоровна

Мать ребёнка: Сосновских Фотинья Ксенофонтовна

Рождение ребёнка
Около 1913

Дочь: Анна Федоровна

Мать ребёнка: Сосновских Фотинья Ксенофонтовна

Рождение ребёнка
1920

Сын: Сосновских Матвей Федорович

Мать ребёнка: Сосновских Фотинья Ксенофонтовна

Рождение ребёнка
Около 1923

Дочь: Мария Федоровна

Мать ребёнка: Сосновских Фотинья Ксенофонтовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сосновских Фотинья Ксенофонтовна

Смерть
Неизвестно