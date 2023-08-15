Белова (Трушина) Юлия Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белова (Трушина) Юлия Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.04.1980

Пол

Женский

Добавил:

ИА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.04.1980

Отец: не указан

Мать: Трушина Александра

Рождение ребёнка
17.12.2000

Дочь: Газетдинова Анастасия Сергеевна

Отец ребёнка: Белов Сергей Владимирович

Рождение ребёнка
27.10.2004

Дочь: Белова Белла Сергеевна

Отец ребёнка: Белов Сергей Владимирович

Набережные Челны, город Набережные Челны, Республика Татарстан (Татарстан)
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