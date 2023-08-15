Белова (Трушина) Юлия Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.04.1980
ПолЖенский
ОтецНе указан
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.04.1980
Отец: не указан
Мать: Трушина Александра
Рождение ребёнка
17.12.2000
Дочь: Газетдинова Анастасия Сергеевна
Отец ребёнка: Белов Сергей Владимирович
Рождение ребёнка
27.10.2004
Дочь: Белова Белла Сергеевна
Отец ребёнка: Белов Сергей Владимирович
Набережные Челны, город Набережные Челны, Республика Татарстан (Татарстан)