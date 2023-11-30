Яйло Василий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЯйло Василий

Яйло Василий

Место рождения

Малоянисоль

Дата рождения

24.04.1855

Пол

Мужской

Отец

1821 г.р.

Мать

1831 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.04.1855

Отец: Яйло Илья

Мать: Яйло Евдокия

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close