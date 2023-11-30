Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Медиа
Главная
Люди
Яйло Василий
Яйло Василий
Написать автору
Древо
Место рождения
Малоянисоль
Дата рождения
24.04.1855
Пол
Мужской
Отец
Яйло Илья
1821 г.р.
Мать
Яйло (Яйло (вершина)) Евдокия
1831 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СК
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.04.1855
Отец:
Яйло Илья
Мать:
Яйло Евдокия
Малоянисоль
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия