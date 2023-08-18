Чирков Конан (Конашка) Прокопиев
Место рождениядер. на Пихтовском кряжу, Жерновский погост, Чистянский стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Дата рожденияОколо 1650
Дата смертиПосле 1678
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Около 1650
Отец: Чирков Прокопий (Пронка) Игнатьев
Мать: не указана
дер. на Пихтовском кряжу, Жерновский погост, Чистянский стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1677
Сын: Чирков Федор (Фетка) Кондратьев
Мать ребёнка: не указана
поч. вновь росчисной над речкою Вавилкою, Чистянский стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
поч. вновь росчисной над речкою Вавилкою, Чистянский стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1678