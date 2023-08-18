Чирков Конан (Конашка) Прокопиев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧирков Конан (Конашка) Прокопиев

Чирков Конан (Конашка) Прокопиев

Место рождения

дер. на Пихтовском кряжу, Жерновский погост, Чистянский стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1650

Дата смерти

После 1678

Пол

Мужской

Отец

Около 1626 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1650

Отец: Чирков Прокопий (Пронка) Игнатьев

Мать: не указана

дер. на Пихтовском кряжу, Жерновский погост, Чистянский стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1677

Сын: Чирков Федор (Фетка) Кондратьев

Мать ребёнка: не указана

поч. вновь росчисной над речкою Вавилкою, Чистянский стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
поч. вновь росчисной над речкою Вавилкою, Чистянский стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1678
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close