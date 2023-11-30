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Сонин Пётр Ефремович

Место рождения

Грязновка, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

Около 1827 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1827 ст.

Отец: Сонин Ефрем Николаевич

Мать: Сонина Гликерия Леоновна (Леонтьевна)?

Грязновка, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
06.06.1847 ст.

Сын: Сонин Владимир Петрович

Мать ребёнка: Сонина Анна Андреевна

Грязновка, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
ОКУ ГАЛО Ф.114.Оп.2.Д.243.Л.106об-107
Рождение ребёнка
05.11.1849 ст.

Сын: Сонин Михаил Петрович

Мать ребёнка: Сонина Анна Андреевна

Грязновка, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
ОКУ ГАЛО Ф.114.Оп.2.Д.243.Л.148об-149 Счет м.п. № 18 Восприемники И.А. Фролов и Дарья Косьмина (Кузьминична) Сонина (около 17 лет пр. 1832 г.р. , двоюродная сестра Петра по отцу (Кузьма и Ефрем брать... Показать все
Рождение ребёнка
01.07.1852 ст.

Дочь: Мария Петровна

Мать ребёнка: Сонина Анна Андреевна

Грязновка, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
ОКУ ГАЛО Ф.114.Оп.2.Д.245.Л.27об-28 Первая запись за месяц Июль.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сонина Анна Андреевна

Смерть
Неизвестно
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