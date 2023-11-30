Корешков Ксенофонт Захарович
Место рождения
Дата рождения18.01.1833
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.01.1833
Отец: Захар Иванов
Мать: Дарья
Рождение ребёнка
18.02.1861
Дочь: Евдокия Ксенофонтовна
Мать ребёнка: Корешкова Праскева Киприановна
Рождение ребёнка
02.03.1862
Сын: Корешков Василий Ксенофонтович
Мать ребёнка: Корешкова Праскева Киприановна
Рождение ребёнка
?.03.1874
Сын: Корешков Алексей Ксенофонтович
Мать ребёнка: Корешкова Праскева Киприановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Корешков Георгий Ксенофонтович
Мать ребёнка: Корешкова Праскева Киприановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Александра Ксенофонтовна
Мать ребёнка: Корешкова Праскева Киприановна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Скорее всего был старостой деревни Лакомово
Смерть
Неизвестно