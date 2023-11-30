Корешков Ксенофонт Захарович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКорешков Ксенофонт Захарович

Корешков Ксенофонт Захарович

Место рождения

Воронцово, Кольчугинский муниципальный район, Владимирская область

Дата рождения

18.01.1833

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.01.1833

Отец: Захар Иванов

Мать: Дарья

Воронцово, Кольчугинский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
18.02.1861

Дочь: Евдокия Ксенофонтовна

Мать ребёнка: Корешкова Праскева Киприановна

Воронцово, Кольчугинский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
02.03.1862

Сын: Корешков Василий Ксенофонтович

Мать ребёнка: Корешкова Праскева Киприановна

Воронцово, Кольчугинский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
?.03.1874

Сын: Корешков Алексей Ксенофонтович

Мать ребёнка: Корешкова Праскева Киприановна

Воронцово, Кольчугинский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Корешков Георгий Ксенофонтович

Мать ребёнка: Корешкова Праскева Киприановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Александра Ксенофонтовна

Мать ребёнка: Корешкова Праскева Киприановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Корешкова Праскева Киприановна

Работа или профессия
Неизвестно
Скорее всего был старостой деревни Лакомово
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close