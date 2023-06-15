Деменец Семён Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Фамилия изменялась: Демъянец - Деминец - Деменец
Рождение ребёнка
25.11.1939
Сын: Деменец Геннадий Семёнович
Мать ребёнка: Деменец Мария Петровна
Лазо, Дальнереченский, Приморский край
Украинец Есть братья и сёстры Есть родственники в Беларуси
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Деменец Мария Петровна
Смерть
Неизвестно