Деменец Семён Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Деменец Семён Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Фамилия изменялась: Демъянец - Деминец - Деменец
Рождение ребёнка
25.11.1939

Сын: Деменец Геннадий Семёнович

Мать ребёнка: Деменец Мария Петровна

Лазо, Дальнереченский, Приморский край
Украинец Есть братья и сёстры Есть родственники в Беларуси
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Деменец Мария Петровна

Смерть
Неизвестно