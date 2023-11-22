Карен — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карен

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.01.1849

Дата смерти

12.03.1929

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1827 г.р.

Дети

1882 г.р.

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.01.1849

Отец: не указан

Мать: Морин

Рождение ребёнка
16.09.1882

Дочь: Уилма

Отец ребёнка: не указан

Смерть
12.03.1929
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