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Карен
Карен
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
15.01.1849
Дата смерти
12.03.1929
Пол
Женский
Отец
Не указан
Мать
Морин
1827 г.р.
Дети
Уилма
1882 г.р.
Добавил:
ИП
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События
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Биография
Биография
Источники
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Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.01.1849
Отец: не указан
Мать:
Морин
Рождение ребёнка
16.09.1882
Дочь:
Уилма
Отец ребёнка: не указан
Смерть
12.03.1929
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