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Ширшков Юрий Васильевич

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Место рождения

Рубцовск, город Рубцовск, Алтайский край

Дата рождения

06.12.1963

Пол

Мужской

Добавил:

ДО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.12.1963

Отец: Ширшков Василий Васильевич

Мать: Ширшкова Вера Павловна

Рубцовск, город Рубцовск, Алтайский край
Рождение ребёнка
21.12.1987

Дочь: Ширшкова Василина Юрьевна

Мать ребёнка: не указана

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
25.03.1995

Сын: Ширшков Егор Юрьевич

Мать ребёнка: не указана

Петергоф, Петергофский уезд
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