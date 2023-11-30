Ширшков Юрий Васильевич
Место рождения
Дата рождения06.12.1963
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.12.1963
Отец: Ширшков Василий Васильевич
Мать: Ширшкова Вера Павловна
Рождение ребёнка
21.12.1987
Дочь: Ширшкова Василина Юрьевна
Мать ребёнка: не указана
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
25.03.1995
Сын: Ширшков Егор Юрьевич
Мать ребёнка: не указана
Петергоф, Петергофский уезд