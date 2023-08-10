Кузюкова Евдокия Игнатьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузюкова Евдокия Игнатьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Между 1918 и 1919

Сын: Кузюков Михаил Антонович

Отец ребёнка: Кузюков Антон Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кузюков Антон Васильевич

Место жительства
Неизвестно
Петропавловка, Седельниковский муниципальный район, Омская область
Смерть
Неизвестно
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