Кузюкова Евдокия Игнатьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Между 1918 и 1919
Отец ребёнка: Кузюков Антон Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Петропавловка, Седельниковский муниципальный район, Омская область
Смерть
Неизвестно