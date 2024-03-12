Бойко Надежда — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бойко Надежда

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1923

Дата смерти

2015

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1924 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1923

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бойко Иван Денисович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бойко Иван Денисович

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бойко Иван Денисович

Смерть
2015
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