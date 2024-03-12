Бойко Надежда
Место рожденияНе указано
Дата рождения1923
Дата смерти2015
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1949
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Бойко Иван Денисович
Рождение ребёнка
1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Бойко Иван Денисович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Бойко Иван Денисович
Смерть
2015