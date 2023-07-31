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Викулин Яков Мартынович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1839

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839

Отец: Викулин Мартын Петрович

Мать: Елена Афанасьевна

Рождение ребёнка
1862

Сын: Викулин Артамон Яковлевич

Мать ребёнка: Ольга Мартыновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ольга Мартыновна

Место жительства
Неизвестно
Московская область Горностаево
Смерть
Неизвестно
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