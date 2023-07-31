Викулин Яков Мартынович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1839
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839
Отец: Викулин Мартын Петрович
Мать: Елена Афанасьевна
Рождение ребёнка
1862
Сын: Викулин Артамон Яковлевич
Мать ребёнка: Ольга Мартыновна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ольга Мартыновна
Место жительства
Неизвестно
Московская область Горностаево
Смерть
Неизвестно