Лопаткина (Петрова) Нина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.12.1924
Дата смерти20.01.2016
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.12.1924
Рождение ребёнка
26.10.1946
Сын: Лопаткин Фёдор Николаевич
Отец ребёнка: Лопаткин Николай Иванович
Рождение ребёнка
27.04.1949
Дочь: Котляр Антонида Николаевна
Отец ребёнка: Лопаткин Николай Иванович
Рождение ребёнка
10.03.1954
Дочь: Архипова Фаина Николаевна
Отец ребёнка: Лопаткин Николай Иванович
Рождение ребёнка
Около 1962
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Лопаткин Николай Иванович
Рождение ребёнка
02.01.1965
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Лопаткин Николай Иванович
Смерть
20.01.2016
Похороны
Неизвестно
Селитьба, Сосновский район, Нижегородская область