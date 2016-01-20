Лопаткина (Петрова) Нина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛопаткина (Петрова) Нина Ивановна

Лопаткина (Петрова) Нина Ивановна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.12.1924

Дата смерти

20.01.2016

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.12.1924

Отец: Петров (илларионов) Иван Максимович

Мать: Петрова Анна Дмитриевна

Рождение ребёнка
26.10.1946

Сын: Лопаткин Фёдор Николаевич

Отец ребёнка: Лопаткин Николай Иванович

Рождение ребёнка
27.04.1949

Дочь: Котляр Антонида Николаевна

Отец ребёнка: Лопаткин Николай Иванович

Рождение ребёнка
10.03.1954

Дочь: Архипова Фаина Николаевна

Отец ребёнка: Лопаткин Николай Иванович

Рождение ребёнка
Около 1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лопаткин Николай Иванович

Рождение ребёнка
02.01.1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лопаткин Николай Иванович

Смерть
20.01.2016
Похороны
Неизвестно
Селитьба, Сосновский район, Нижегородская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close