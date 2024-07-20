Аталыкова (Ефимова) Екатерина Николаевна
Место рождения
Дата рождения1849
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1868
Рождение ребёнка
1869
Отец ребёнка: Аталыков Петр Леонтьевич
Рождение ребёнка
1870
Отец ребёнка: Аталыков Петр Леонтьевич
Рождение ребёнка
1871
Отец ребёнка: Аталыков Петр Леонтьевич
Рождение ребёнка
1872
Дочь: Ольга Петровна
Отец ребёнка: Аталыков Петр Леонтьевич
Рождение ребёнка
1873
Сын: Аталыков Алексей Петрович
Отец ребёнка: Аталыков Петр Леонтьевич
Рождение ребёнка
1877
Дочь: Матрона Петровна
Отец ребёнка: Аталыков Петр Леонтьевич
Рождение ребёнка
1880
Дочь: Сиглитикия Петровна
Отец ребёнка: Аталыков Петр Леонтьевич
Рождение ребёнка
1881
Дочь: Марфа Петровна
Отец ребёнка: Аталыков Петр Леонтьевич
Рождение ребёнка
1883
Отец ребёнка: Аталыков Петр Леонтьевич
Смерть
Неизвестно