Аталыкова (Ефимова) Екатерина Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аталыкова (Ефимова) Екатерина Николаевна

Место рождения

Спирина, Самаровская волость, Тобольский уезд

Дата рождения

1849

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849

Отец: не указан

Мать: не указана

Спирина, Самаровская волость, Тобольский уезд
Бракосочетание
1868

Муж: Аталыков Петр Леонтьевич

Зенково, Ханты-Мансийский муниципальный район, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Рождение ребёнка
1869

Сын: Аталыков Иоанн Петрович

Отец ребёнка: Аталыков Петр Леонтьевич

Зенково, Ханты-Мансийский муниципальный район, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Рождение ребёнка
1870

Сын: Аталыков Феодор Петрович

Отец ребёнка: Аталыков Петр Леонтьевич

Зенково, Ханты-Мансийский муниципальный район, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Рождение ребёнка
1871

Сын: Аталыков Павел Петрович

Отец ребёнка: Аталыков Петр Леонтьевич

Зенково, Ханты-Мансийский муниципальный район, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Рождение ребёнка
1872

Дочь: Ольга Петровна

Отец ребёнка: Аталыков Петр Леонтьевич

Зенково, Ханты-Мансийский муниципальный район, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Рождение ребёнка
1873

Сын: Аталыков Алексей Петрович

Отец ребёнка: Аталыков Петр Леонтьевич

Зенково, Ханты-Мансийский муниципальный район, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Рождение ребёнка
1877

Дочь: Матрона Петровна

Отец ребёнка: Аталыков Петр Леонтьевич

Зенково, Ханты-Мансийский муниципальный район, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Рождение ребёнка
1880

Дочь: Сиглитикия Петровна

Отец ребёнка: Аталыков Петр Леонтьевич

Зенково, Ханты-Мансийский муниципальный район, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Рождение ребёнка
1881

Дочь: Марфа Петровна

Отец ребёнка: Аталыков Петр Леонтьевич

Зенково, Ханты-Мансийский муниципальный район, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Рождение ребёнка
1883

Сын: Аталыков Трофим Петрович

Отец ребёнка: Аталыков Петр Леонтьевич

Зенково, Ханты-Мансийский муниципальный район, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Смерть
Неизвестно

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