(Свешникова) Глафира Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Свешникова) Глафира Николаевна

Место рождения

владимир, Владимирская обл. Russian Federation

Дата рождения

09.01.1899

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.01.1899

Отец: Свешников Николай Николаевич

Мать: Свешникова (Зубкова) Надежда Ивановна

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
21.01.1932

Дочь: Свешникова-Зубович (Зубович) Ольга Александровна

Отец ребёнка: Зубович Александр Евстафьевич

Бракосочетание
16.03.1938

Муж: Антоньев Георгий Евгеньевич

Бракосочетание
25.11.1943

Муж: Гаврилов Николай Михайлович

Смерть
Неизвестно

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