(Свешникова) Глафира Николаевна
Место рождениявладимир, Владимирская обл. Russian Federation
Дата рождения09.01.1899
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.01.1899
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
21.01.1932
Дочь: Свешникова-Зубович (Зубович) Ольга Александровна
Отец ребёнка: Зубович Александр Евстафьевич
Бракосочетание
16.03.1938
Бракосочетание
25.11.1943
Смерть
Неизвестно