Кулагина (Щербакова) Варвара Лукинична
Место рожденияНе указано
Дата рождения1875
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Восприемник
22.03.1889 ст.
Никон Павлович Денисенко
Восприемник
22.03.1892 ст.
Дарья Павловна Денисенко
Восприемник
30.03.1895 ст.
Иван Федорович Щербаков
Бракосочетание
05.11.1895 ст.
Рождество-Богородичная церковь | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9Y-XRQ3?i=29&cc=3511744&cat=1008700
Рождение ребёнка
05.05.1899 ст.
Дочь: Гликерия Петровна
Отец ребёнка: Кулагин Петр Филиппович
Украина, Харьков, Сумская область, Шарапов хутор
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L9XH-M?i=19&cc=3511744&cat=1008700
Восприемник
17.07.1901 ст.
Марина Яковлевна Кудоменко
Место жительства
Неизвестно
Кровное, Сумська область
Смерть
Неизвестно