Кулагина (Щербакова) Варвара Лукинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кулагина (Щербакова) Варвара Лукинична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1876 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875

Отец: не указан

Мать: не указана

Восприемник
22.03.1889 ст.
Николаевка, Сумська область
Никон Павлович Денисенко
Восприемник
22.03.1892 ст.
Николаевка, Сумська область
Дарья Павловна Денисенко
Восприемник
30.03.1895 ст.
Николаевка, Сумська область
Иван Федорович Щербаков
Бракосочетание
05.11.1895 ст.

Муж: Кулагин Петр Филиппович

Николаевка, Сумська область
Рождество-Богородичная церковь | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9Y-XRQ3?i=29&cc=3511744&cat=1008700
Рождение ребёнка
05.05.1899 ст.

Дочь: Гликерия Петровна

Отец ребёнка: Кулагин Петр Филиппович

Украина, Харьков, Сумская область, Шарапов хутор
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L9XH-M?i=19&cc=3511744&cat=1008700
Восприемник
17.07.1901 ст.
Николаевка, Сумська область
Марина Яковлевна Кудоменко
Место жительства
Неизвестно
Кровное, Сумська область
Смерть
Неизвестно
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