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Кокорева Дарья Юрьевна
Кокорева Дарья Юрьевна
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Древо
Место рождения
Арзамас
, город Арзамас, Нижегородская область
Дата рождения
05.12.1996
Пол
Женский
Отец
Кокорев Юрий Николаевич
1965 г.р.
Мать
Кокорева (Куклина) Наталья Вячеславовна
1969 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
дк
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
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Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.12.1996
Отец:
Кокорев Юрий Николаевич
Мать:
Кокорева Наталья Вячеславовна
Арзамас
, город Арзамас, Нижегородская область
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