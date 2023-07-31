Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Медиа
Главная
Люди
Малышев Михаил Петрович
Малышев Михаил Петрович
Написать автору
Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
?.02.1949
Пол
Мужской
Отец
Павлов Пётр Сергеевич
1910 г.р.
Мать
(Малышева) Федосья Епифановна
1910 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВМ
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.02.1949
Отец:
Павлов Пётр Сергеевич
Мать:
Федосья Епифановна
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия