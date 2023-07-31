Малышев Михаил Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Малышев Михаил Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

?.02.1949

Пол

Мужской

Отец

1910 г.р.

Мать

1910 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.02.1949

Отец: Павлов Пётр Сергеевич

Мать: Федосья Епифановна

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