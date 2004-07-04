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Шафин Айдар Филюсович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.07.2004

Пол

Мужской

Отец

1980 г.р.

Мать

1980 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.07.2004

Отец: Шафин Филюс Фавилович

Мать: Шафина Альфия Рифовна

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