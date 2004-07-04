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Шафин Айдар Филюсович
Шафин Айдар Филюсович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
04.07.2004
Пол
Мужской
Отец
Шафин Филюс Фавилович
1980 г.р.
Мать
Шафина Альфия Рифовна
1980 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АШ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.07.2004
Отец:
Шафин Филюс Фавилович
Мать:
Шафина Альфия Рифовна
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