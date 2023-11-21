Мешкова (Коновалова) Фёкла Филипповна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1893
Дата смерти1978
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893
Отец: Коновалов Филипп
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.10.1932
Дочь: Дёмина Зоя Николаевна
Отец ребёнка: Мешков Николай Иванович
Нижние Серги, Нижнесергинский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1978