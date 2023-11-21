Мешкова (Коновалова) Фёкла Филипповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мешкова (Коновалова) Фёкла Филипповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1893

Дата смерти

1978

Пол

Женский

Добавил:

ЕУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893

Отец: Коновалов Филипп

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.10.1932

Дочь: Дёмина Зоя Николаевна

Отец ребёнка: Мешков Николай Иванович

Нижние Серги, Нижнесергинский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мешков Николай Иванович

Смерть
1978
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