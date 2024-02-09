Сморыго Илларион Иосифович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.09.1871 ст.
Дочь: Сморыго Елизавета Илларионовна
Мать ребёнка: Сморыго Ксения Васильевна
Рождение ребёнка
21.08.1877 ст.
Сын: Сморыго Самуил Илларионович
Мать ребёнка: Сморыго Ксения Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно