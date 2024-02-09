Сморыго Илларион Иосифович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сморыго Илларион Иосифович

Место рождения

Машки, Гультяевская волость, Невельский уезд

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1849 г.р.

Дети

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Машки, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
03.09.1871 ст.

Дочь: Сморыго Елизавета Илларионовна

Мать ребёнка: Сморыго Ксения Васильевна

Машки, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
21.08.1877 ст.

Сын: Сморыго Самуил Илларионович

Мать ребёнка: Сморыго Ксения Васильевна

Машки, Гультяевская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сморыго Ксения Васильевна

Смерть
Неизвестно
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