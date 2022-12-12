Сушко (Попова) Татьяна Исаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Попов Исай Васильевич
Мать: Попова Фаина Михайловна
Рождение ребёнка
13.09.1978
Сын: Сушко Дмитрий
Отец ребёнка: не указан
Тольятти, Тольятти, Самарская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сушко Василий
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Сушко Андрей