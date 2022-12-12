Сушко (Попова) Татьяна Исаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сушко (Попова) Татьяна Исаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Попов Исай Васильевич

Мать: Попова Фаина Михайловна

Рождение ребёнка
13.09.1978

Сын: Сушко Дмитрий

Отец ребёнка: не указан

Тольятти, Тольятти, Самарская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сушко Василий

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сушко Андрей

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