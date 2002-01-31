Галеева Galeeva Савда (Совда) Savda Касимовна (Касымовна)
Место рождения
Дата рождения15.02.1927
Дата смерти31.01.2002
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.02.1927
Отец: Касим (Касым)
Мать: не указана
Национальность: Татарка
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
31.07.1946
Рождение ребёнка
12.12.1947
Сын: Менцикайнен Геннадий Александрович
Отец ребёнка: Менцикайнен Александр Давыдович
Рождение ребёнка
01.03.1951
Рождение ребёнка
23.02.1953
Рождение ребёнка
10.04.1954
Рождение ребёнка
31.03.1957
Рождение ребёнка
26.01.1965
Рождение ребёнка
14.11.1966
Смерть
31.01.2002
Helsinki, Koillinen kotisairaala Talvalantie 6, 00700 Helsinki