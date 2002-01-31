Галеева Galeeva Савда (Совда) Savda Касимовна (Касымовна) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Галеева Galeeva Савда (Совда) Savda Касимовна (Касымовна)

Место рождения

Татарск, Татарский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

15.02.1927

Дата смерти

31.01.2002

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1916 г.р.

Дети

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1947 г.р.
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Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.02.1927

Отец: Касим (Касым)

Мать: не указана

Татарск, Татарский муниципальный район, Новосибирская область
Национальность: Татарка
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Менцикайнен Александр Давыдович

Рождение ребёнка
31.07.1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Менцикайнен Александр Давыдович

Рождение ребёнка
12.12.1947

Сын: Менцикайнен Геннадий Александрович

Отец ребёнка: Менцикайнен Александр Давыдович

Татарск, Татарский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
01.03.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Менцикайнен Александр Давыдович

Рождение ребёнка
23.02.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Менцикайнен Александр Давыдович

Рождение ребёнка
10.04.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Менцикайнен Александр Давыдович

Рождение ребёнка
31.03.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Менцикайнен Александр Давыдович

Татарск, Татарский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
26.01.1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Менцикайнен Александр Давыдович

Рождение ребёнка
14.11.1966

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Менцикайнен Александр Давыдович

Смерть
31.01.2002
Helsinki, Koillinen kotisairaala Talvalantie 6, 00700 Helsinki

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