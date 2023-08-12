Андреев Евсей Фёдорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1966
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.10.1925
Дочь: Анфилофьева Мария Евсеевна
Мать ребёнка: Андреева Татьяна
Смоленская область Шумячский район деревня Загустино
Смерть
1966
Верхний Уфалей, Верхнеуфалейский, Челябинская область