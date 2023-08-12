Андреев Евсей Фёдорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАндреев Евсей Фёдорович

Андреев Евсей Фёдорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1966

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

СЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.10.1925

Дочь: Анфилофьева Мария Евсеевна

Мать ребёнка: Андреева Татьяна

Смоленская область Шумячский район деревня Загустино
Смерть
1966
Верхний Уфалей, Верхнеуфалейский, Челябинская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close