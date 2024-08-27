Жеребчикова Мария
Место рожденияНе указано
Дата рождения1905
Дата смерти1992
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Жеребчикова) Клавдия Ивановна
Отец ребёнка: Жеребчиков Иван Егоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1943
Дочь: (Жеребчикова) Антонина Ивановна
Отец ребёнка: Жеребчиков Иван Егоровна
Смерть
1992