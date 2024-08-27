Жеребчикова Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жеребчикова Мария

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1905

Дата смерти

1992

Пол

Женский

Добавил:

ДБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Жеребчикова) Клавдия Ивановна

Отец ребёнка: Жеребчиков Иван Егоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Жеребчиков Иван Егоровна

Рождение ребёнка
1943

Дочь: (Жеребчикова) Антонина Ивановна

Отец ребёнка: Жеребчиков Иван Егоровна

Смерть
1992

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