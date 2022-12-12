Шевелëв Гордей
Место рожденияНе указано
Дата рождения1860
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860
Отец: Шевелëв Афанасий
Мать: Шевелëв Анисья Андреевна
Рождение ребёнка
1887
Дочь: Александра
Мать ребёнка: Шевелëва Любовь
Рождение ребёнка
29.03.1895
Сын: Шевелëв Василий
Мать ребёнка: Шевелëва Любовь
Рождение ребёнка
10.11.1897
Дочь: Анастасия
Мать ребёнка: Шевелëва Любовь
Сапушино, Сумська область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шевелëв Николай
Мать ребёнка: Шевелëва Любовь
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шевелëва Любовь
Смерть
Неизвестно