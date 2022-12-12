Шевелëв Гордей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шевелëв Гордей

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1860

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860

Отец: Шевелëв Афанасий

Мать: Шевелëв Анисья Андреевна

Рождение ребёнка
1887

Дочь: Александра

Мать ребёнка: Шевелëва Любовь

Рождение ребёнка
29.03.1895

Сын: Шевелëв Василий

Мать ребёнка: Шевелëва Любовь

Рождение ребёнка
10.11.1897

Дочь: Анастасия

Мать ребёнка: Шевелëва Любовь

Сапушино, Сумська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шевелëв Николай

Мать ребёнка: Шевелëва Любовь

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шевелëва Любовь

Смерть
Неизвестно
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