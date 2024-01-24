Овчинникова (Герасименко) Ольга Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.02.1986
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.02.1986
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.05.2015
Сын: Овчинников Данил Денисович
Отец ребёнка: Овчинников Денис Петрович
Рождение ребёнка
25.11.2018
Сын: Овчинников Иван Денисович
Отец ребёнка: Овчинников Денис Петрович
Бракосочетание
Неизвестно