Овчинникова (Герасименко) Ольга Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОвчинникова (Герасименко) Ольга Владимировна

Овчинникова (Герасименко) Ольга Владимировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.02.1986

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1983 г.р.

Дети

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.02.1986

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.05.2015

Сын: Овчинников Данил Денисович

Отец ребёнка: Овчинников Денис Петрович

Рождение ребёнка
25.11.2018

Сын: Овчинников Иван Денисович

Отец ребёнка: Овчинников Денис Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Овчинников Денис Петрович

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close