Аксёненко Николай Емельянович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аксёненко Николай Емельянович

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Место рождения

с. Новоалександровка, Новосибирская область РСФСР

Дата рождения

15.03.1949

Дата смерти

20.07.2005

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1949

Отец: не указан

Мать: не указана

с. Новоалександровка, Новосибирская область РСФСР
Место жительства
С 1949 по 1951
с. Новоалександровка, Новосибирская область РСФСР
Место жительства
С 1951 по 1966
Мошково, Мошковский муниципальный район, Новосибирская область
Место жительства
С 1966 по 1972
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Место жительства
С 1972 по 1974
Нижнеудинск, Нижнеудинский муниципальный район, Иркутская область
Место жительства
С 1978 по 1984
Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
Место жительства
С 1984
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1994 по 2003
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
20.07.2005
г. Мюнхен, Германия
Место жительства
По 2005
г. Мюнхен, Германия
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