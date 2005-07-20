Аксёненко Николай Емельянович
Место рожденияс. Новоалександровка, Новосибирская область РСФСР
Дата рождения15.03.1949
Дата смерти20.07.2005
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1949
Отец: не указан
Мать: не указана
с. Новоалександровка, Новосибирская область РСФСР
Место жительства
С 1949 по 1951
с. Новоалександровка, Новосибирская область РСФСР
Место жительства
С 1951 по 1966
Мошково, Мошковский муниципальный район, Новосибирская область
Место жительства
С 1966 по 1972
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Место жительства
С 1972 по 1974
Нижнеудинск, Нижнеудинский муниципальный район, Иркутская область
Место жительства
С 1978 по 1984
Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
Место жительства
С 1984
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1994 по 2003
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
20.07.2005
г. Мюнхен, Германия
Место жительства
По 2005
г. Мюнхен, Германия