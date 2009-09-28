Аракчеева (Закурдаева) Александра Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аракчеева (Закурдаева) Александра Васильевна

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Место рождения

Наборные Сыреси, Атяшевский муниципальный район, Республика Мордовия

Дата рождения

28.03.?

Дата смерти

28.09.2009

Пол

Женский

Добавил:

ЮО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.03.?

Отец: Закурдаев Василий Михайлович

Мать: не указана

Наборные Сыреси, Атяшевский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
21.01.1953

Дочь: Орехова Валентина Александровна

Отец ребёнка: Аракчеев Александр Иванович

Наборные Сыреси, Атяшевский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Аракчеев Владимир Александрович

Отец ребёнка: Аракчеев Александр Иванович

Смерть
28.09.2009
Наборные Сыреси, Атяшевский муниципальный район, Республика Мордовия
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