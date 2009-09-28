Аракчеева (Закурдаева) Александра Васильевна
Место рождения
Дата рождения28.03.?
Дата смерти28.09.2009
ПолЖенский
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.03.?
Отец: Закурдаев Василий Михайлович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.01.1953
Дочь: Орехова Валентина Александровна
Отец ребёнка: Аракчеев Александр Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Аракчеев Владимир Александрович
Отец ребёнка: Аракчеев Александр Иванович
Смерть
28.09.2009