(Иванова) Пелагея
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.07.1896
Дочь: Мария
Отец ребёнка: Кулаковъ Василий Маркелович
Рождение ребёнка
05.12.1901
Дочь: Анна Васильевна
Отец ребёнка: Кулаковъ Василий Маркелович
Кычино, Удмуртская Республика, Россия
крестили 9 декабря
Рождение ребёнка
Около 1909
Дочь: Ксения
Отец ребёнка: Кулаковъ Василий Маркелович
Смерть
Неизвестно