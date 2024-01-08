(Иванова) Пелагея — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Иванова) Пелагея

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.07.1896

Дочь: Мария

Отец ребёнка: Кулаковъ Василий Маркелович

Рождение ребёнка
05.12.1901

Дочь: Анна Васильевна

Отец ребёнка: Кулаковъ Василий Маркелович

Кычино, Удмуртская Республика, Россия
крестили 9 декабря
Рождение ребёнка
Около 1909

Дочь: Ксения

Отец ребёнка: Кулаковъ Василий Маркелович

Смерть
Неизвестно
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