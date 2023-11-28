Антонов Василий
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.09.1979
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.09.1979
Отец: Антонов Георгий
Мать: Антонова Мария
Бракосочетание
18.08.2001
Жена: Антонова Ольга
Бабушкинский ЗАГС
Рождение ребёнка
22.10.2006
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Антонова Ольга
Рождение ребёнка
14.09.2010
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Антонова Ольга
Место жительства
Неизвестно