Антонов Василий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Антонов Василий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.09.1979

Пол

Мужской

Отец

1952 г.р.

Мать

1948 г.р.

Жена

1978 г.р.

Дети

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Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.09.1979

Отец: Антонов Георгий

Мать: Антонова Мария

Бракосочетание
18.08.2001

Жена: Антонова Ольга

Москва, город федерального значения Москва
Бабушкинский ЗАГС
Рождение ребёнка
22.10.2006

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Антонова Ольга

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
14.09.2010

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Антонова Ольга

Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
Неизвестно
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